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Федоров Захар Сильвестрович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Федоров Сильвестр Савельевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Федоров Федор Захарович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Федоров Григорий Захарович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Елена Захаровна

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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