Федоров Захар Сильвестрович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Федоров Сильвестр Савельевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Федоров Григорий Захарович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Елена Захаровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно