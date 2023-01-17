Деш Desch Иоганнес Андреасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеш Desch Иоганнес Андреасович

Деш Desch Иоганнес Андреасович

avatar

Место рождения

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

27.10.1827

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Теш Деш Tesch Desch Иоганнес Андреас

Мать: Теш Деш Tesch Desch Маргарета Георгиевна

Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
14.08.1800

Сын: Деш Desch Георг Иоганнесович

Мать ребёнка: Деш Desch Катарина Иоганнесовна

Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
9 1800 08 14 08 15 Joannes Georgius Отец Desch Joannes Мать Krentzin [Krantz/Grenz] Catherina Pfeifer
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деш Desch Катарина Иоганнесовна

Смерть
27.10.1827
Гвардейское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
1 1827 60 10 27 Joannes Desch Pfeifer
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close