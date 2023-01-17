Деш Desch Иоганнес Андреасович
Место рожденияГнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Дата рождения1769
Дата смерти27.10.1827
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1769
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
Рождение ребёнка
14.08.1800
Сын: Деш Desch Георг Иоганнесович
Мать ребёнка: Деш Desch Катарина Иоганнесовна
9 1800 08 14 08 15 Joannes Georgius Отец Desch Joannes Мать Krentzin [Krantz/Grenz] Catherina Pfeifer
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1827
1 1827 60 10 27 Joannes Desch Pfeifer