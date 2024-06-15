Екатерина Яковлева 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Яковлева

Место рождения

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Венедикт Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Стефанида Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Трофим Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1821

Сын: Гурий Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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