Екатерина Яковлева
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1795
Сын: Венедикт Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Стефанида Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Трофим Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1821
Сын: Гурий Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно