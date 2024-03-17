Кулюкин Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулюкин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Кулюкина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кулюкина Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулюкина Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1956
Дочь: Кулюкина-Пышкина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Кулюкина Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно