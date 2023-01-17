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Никишкин Симон Федорович

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Место рождения

Дубовое, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: Никишкин Федор

Мать: не указана

Дубовое, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.02.1933

Сын: Никишкин Юлий Симонович

Мать ребёнка: Кривова Нина Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишкина Элла Симоновна

Мать ребёнка: Гумницкая Ривва Аароновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишкина Мария Симоновна

Мать ребёнка: Гумницкая Ривва Аароновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гумницкая Ривва Аароновна

Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва
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