Никишкин Симон Федорович
Место рождения
Дата рождения10.05.1910
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Отец: Никишкин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1933
Мать ребёнка: Кривова Нина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишкина Элла Симоновна
Мать ребёнка: Гумницкая Ривва Аароновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никишкина Мария Симоновна
Мать ребёнка: Гумницкая Ривва Аароновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986