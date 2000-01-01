Козлов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Козлов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Епифановна

д.Калиновка (Топорнинский район - Кушнаренковский район) Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Козлов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Мария Епифановна

Заинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимашева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Мария Епифановна

Смерть
Неизвестно
Акколь
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