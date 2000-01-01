Козлов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Дмитрий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Козлова Мария Епифановна
д.Калиновка (Топорнинский район - Кушнаренковский район) Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917
Сын: Козлов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Козлова Мария Епифановна
Заинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимашева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Мария Епифановна
Смерть
Неизвестно
Акколь