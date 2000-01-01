Синклитиния Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСинклитиния Лукьяновна

Синклитиния Лукьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Крючков Яков Евсеевич

Отец ребёнка: Крючков Евсей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков Евсей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close