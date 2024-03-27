Белоглазов Михаил Григорьевич
Место рожденияАбдулино с/с Искра
Дата рождения01.10.1926
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926
Абдулино с/с Искра
Рождение ребёнка
19.12.1952
Сын: Белоглазов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Белоглазова Анастасия
Рождение ребёнка
03.10.1954
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
07.12.1956
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
01.03.1959
пгт. Беркакит (г. Нерюнгри)
Рождение ребёнка
17.12.1961
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоглазова Анастасия
Смерть
1967