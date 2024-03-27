Белоглазов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазов Михаил Григорьевич

Место рождения

Абдулино с/с Искра

Дата рождения

01.10.1926

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1926

Отец: Белоглазов Григорий Федорович

Мать: Белоглазова Мария Петровна

Абдулино с/с Искра
Рождение ребёнка
19.12.1952

Сын: Белоглазов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Белоглазова Анастасия

Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоглазова Анастасия

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
07.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоглазова Анастасия

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
01.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоглазова Анастасия

пгт. Беркакит (г. Нерюнгри)
Рождение ребёнка
17.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоглазова Анастасия

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова Анастасия

Смерть
1967
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