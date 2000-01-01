Суворов Герасим Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворов Герасим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1665 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Суворов Петр Прокопиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Суворов Иван Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Спасское, Удмуртия (Вятская губерния), Россия (РСФСР)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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