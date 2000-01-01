Суворов Герасим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Суворов Петр Прокопиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Спасское, Удмуртия (Вятская губерния), Россия (РСФСР)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно