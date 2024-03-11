Литвинова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Литвинов Козьма Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Литвинов Козьма Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Козьма Никифорович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Литвинов Никита Кузьмич

Отец ребёнка: Литвинов Козьма Никифорович

Смерть
Неизвестно

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