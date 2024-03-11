Литвинова Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвинов Козьма Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвинов Козьма Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1709
Отец ребёнка: Литвинов Козьма Никифорович
Смерть
Неизвестно