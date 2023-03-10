Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1839 г.р.

Добавил:

АМ
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Место
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Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1816

Муж: Голев Зиновий Антонович

Ф. 386 Оп. 1 Д. 2 Ревизские сказки на помещичьих крестьян Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | РС Богородицкий у. 1816
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Голев Зиновий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Голев Зиновий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Голев Зиновий Антонович

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Голев Максим

Отец ребёнка: Голев Зиновий Антонович

Смерть
Неизвестно
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