Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
До 1816
Ф. 386 Оп. 1 Д. 2 Ревизские сказки на помещичьих крестьян Богородицкого у. | Государственный архив Тульской области | РС Богородицкий у. 1816
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Голев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Голев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Голев Зиновий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Голев Максим
Отец ребёнка: Голев Зиновий Антонович
Смерть
Неизвестно