Алексеев Григорий Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Потап Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривогина Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Алексеева Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Алексеева Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Алексеева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Евгения
Смерть
Неизвестно