Алексеев Григорий Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Григорий Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Потап Игнатьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривогина Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Алексеева Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Алексеева Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Алексеева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Евгения

Смерть
Неизвестно
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