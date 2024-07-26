Гусева Елизавета Авксентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Елизавета Авксентьева

Гусева Елизавета Авксентьева

Место рождения

Гришино, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

02.04.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1900 ст.

Отец: Гусев Авксентий Флегонтов

Мать: Агафия Федорова

Гришино, Костромской уезд, Костромская область
ОКУ ГАКО Ф.56 оп.10 д.51 Л.124 об - 125 Воспреемники: Завражьинской волости деревни Гришино крестьянина Флегонта Андрианова сын Феодор Флегонтов и крестьянина той же деревни Степана Никанорова жена М... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.