Гусева Елизавета Авксентьева
Место рождения
Дата рождения02.04.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1900 ст.
Отец: Гусев Авксентий Флегонтов
Мать: Агафия Федорова
ОКУ ГАКО Ф.56 оп.10 д.51 Л.124 об - 125 Воспреемники: Завражьинской волости деревни Гришино крестьянина Флегонта Андрианова сын Феодор Флегонтов и крестьянина той же деревни Степана Никанорова жена М... Показать все
Смерть
Неизвестно