Семенов Николай Александрович
Место рожденияЯрыгино, Озерецкой волости Дмитровского уезда Московской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Александр
Ярыгино, Озерецкой волости Дмитровского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
02.12.1901
Сын: Семенов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Семенова Надежда Сергеевна
г. Ломжа Привислинского края Царства Польского Российской империи
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Ярыгино в доме с семьей старшего брата