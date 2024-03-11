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Семенов Николай Александрович

Место рождения

Ярыгино, Озерецкой волости Дмитровского уезда Московской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Александр

Мать: не указана

Ярыгино, Озерецкой волости Дмитровского уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
02.12.1901

Сын: Семенов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Семенова Надежда Сергеевна

г. Ломжа Привислинского края Царства Польского Российской империи
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Ярыгино в доме с семьей старшего брата
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