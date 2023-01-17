Подшивалов Леонтий Федорович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Подшивалов Леонтий Леонтьевич
Мать ребёнка: Подшивалова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Афанасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Подшивалова Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1931