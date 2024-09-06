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(Горохов) Василий Васильев

Место рождения

д. Кокуй, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: (Горохов) Василий Степанов

Мать: (Горохова) Ксения Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Горохова) Мария Петрова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: ((Горохова)) Мария Васильева

Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова

Рождение ребёнка
1839

Сын: (Горохов) Григорий Васильев

Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова

Рождение ребёнка
1840

Сын: (Горохов) Родион Васильев

Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова

Рождение ребёнка
1844

Сын: (Горохов) Никон Васильев

Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: ((Горохов)) Фекла Васильева

Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова

Смерть
Неизвестно

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