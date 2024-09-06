(Горохов) Василий Васильев
Место рожденияд. Кокуй, Костромская обл, Россия
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Горохова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: ((Горохова)) Мария Васильева
Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
1839
Сын: (Горохов) Григорий Васильев
Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
1840
Сын: (Горохов) Родион Васильев
Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: ((Горохов)) Фекла Васильева
Мать ребёнка: (Горохова) Мария Петрова
Смерть
Неизвестно