Костерина (Шилова) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шилов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костерин Димитрий Иванович
Отец ребёнка: Костерин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Костерина) Феодосья Ивановна
Отец ребёнка: Костерин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
12.12.1900
Сын: Костерин (Kosterin) Александр Иванович (Aleksandr Ivanovich)
Отец ребёнка: Костерин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.09.1904
Сын: Костерин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Костерин Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно