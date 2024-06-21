Новикова Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1995 и 2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Рождение ребёнка
20.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, Россия
Развод
10.?.1975

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 1995 и 2005

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