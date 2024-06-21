Новикова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1995 и 2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Рождение ребёнка
20.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, Россия
Развод
10.?.1975
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 1995 и 2005