Андрей Анофриев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Анофриев

Андрей Анофриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анофрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Андреев

Мать ребёнка: Ксения Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврил Андреев

Мать ребёнка: Ксения Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Ксения Исаева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Андреев

Мать ребёнка: Ксения Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Исаева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.