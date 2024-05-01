Андрей Анофриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анофрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Андреев
Мать ребёнка: Ксения Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврил Андреев
Мать ребёнка: Ксения Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Ксения Исаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Андреев
Мать ребёнка: Ксения Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Исаева
Смерть
Неизвестно