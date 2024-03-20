Бейер Роман Емельянович
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти27.05.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Образование
С 1862 по 1864
Дерптский университет
Провизор
Работа или профессия
С 1868 по 1882
Серпухов
Провизор
Бракосочетание
14.01.1872
Жена: Бейер Мария Федоровна
Никольская церковь с. Бутурлино
Рождение ребёнка
16.12.1873
Дочь: Людмила Романовна
Мать ребёнка: Бейер Мария Федоровна
Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Елена Романовна
Мать ребёнка: Бейер Мария Федоровна
Рождение ребёнка
28.11.1878
Дочь: Брут Софья Романовна
Мать ребёнка: Бейер Мария Федоровна
Серпухов, Мироносицкая церковь
Смерть
27.05.1881
Серпухов, Мироносицкая церковь
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Серпухов, общественное кладбище