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Бейер Роман Емельянович

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

27.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Бейер Емельян Романов

Мать: Beyer Bertha (Берта Егоровна) (Берта Егоровна)

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Образование
С 1862 по 1864
Дерптский университет
Провизор
Работа или профессия
С 1868 по 1882
Серпухов
Провизор
Бракосочетание
14.01.1872

Жена: Бейер Мария Федоровна

Никольская церковь с. Бутурлино
Рождение ребёнка
16.12.1873

Дочь: Людмила Романовна

Мать ребёнка: Бейер Мария Федоровна

Серпухов, Мироносицкая церковь
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Елена Романовна

Мать ребёнка: Бейер Мария Федоровна

Рождение ребёнка
28.11.1878

Дочь: Брут Софья Романовна

Мать ребёнка: Бейер Мария Федоровна

Серпухов, Мироносицкая церковь
Смерть
27.05.1881
Серпухов, Мироносицкая церковь
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Серпухов, общественное кладбище
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