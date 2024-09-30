Анна Максимова
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смерти28.02.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1856 ст.
Муж: Лаврентий Григорьев
Жениху и невесте по 20 лет, оба первым браком. Поручители: крестьяне: д. Чачема Григорий Феофилактов, д. Чирока Петр Иванов. По невесте: д. Рожаево Феодор Максимов и д. Кобылино крест. жена Анисья Вас... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1856 ст.
Сын: Петр Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев
Незаконно рожденный. Восприемник д. Кобылино государственный крестьянин Лазарь Герасимов
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Марфа Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев
Рождение ребёнка
15.07.1861 ст.
Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев
Восприемник д. Кобылино крест. сын Потап Феофилактов.
Рождение ребёнка
28.06.1864 ст.
Сын: Петр Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев
Восприемник д. Середняя Андрей Васильев.
Рождение ребёнка
16.07.1866 ст.
Сын: Емельян Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев
Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.
Дочь: Пелагея Лаврентиева
Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев
Рождение ребёнка
06.12.1871 ст.
Дочь: Анна Лаврентиевна
Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев
Восприемник г. Белозерск мещанская жена вдова Вера Григорьева Полякова
Рождение ребёнка
18.02.1876 ст.
Сын: Тимофей Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев
Восприемник д. Кобылино Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
03.07.1877 ст.
Сын: Андрей Лаврентиев
Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев
Д. Кобылино крестьянин Феодор Кириллов
Смерть
28.02.1910 ст.
Вдова, умерла в 71 год, от натуральной.