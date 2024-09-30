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Анна Максимова

Место рождения

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

28.02.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чачема, Антушевская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
22.01.1856 ст.

Муж: Лаврентий Григорьев

Жениху и невесте по 20 лет, оба первым браком. Поручители: крестьяне: д. Чачема Григорий Феофилактов, д. Чирока Петр Иванов. По невесте: д. Рожаево Феодор Максимов и д. Кобылино крест. жена Анисья Вас... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1856 ст.

Сын: Петр Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Незаконно рожденный. Восприемник д. Кобылино государственный крестьянин Лазарь Герасимов
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Марфа Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1861 ст.

Сын: Сухарев Илья Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. сын Потап Феофилактов.
Рождение ребёнка
28.06.1864 ст.

Сын: Петр Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Середняя Андрей Васильев.
Рождение ребёнка
16.07.1866 ст.

Сын: Емельян Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1868 ст.

Дочь: Пелагея Лаврентиева

Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1871 ст.

Дочь: Анна Лаврентиевна

Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник г. Белозерск мещанская жена вдова Вера Григорьева Полякова
Рождение ребёнка
18.02.1876 ст.

Сын: Тимофей Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино Иоанн Иоаннов
Рождение ребёнка
03.07.1877 ст.

Сын: Андрей Лаврентиев

Отец ребёнка: Лаврентий Григорьев

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Д. Кобылино крестьянин Феодор Кириллов
Смерть
28.02.1910 ст.
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Вдова, умерла в 71 год, от натуральной.

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