Коротаев Виктор Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротаев Виктор Вениаминович

Коротаев Виктор Вениаминович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

08.01.1939

Дата смерти

18.05.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1939 по 1945
Липовица, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1997
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
18.05.1997
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close