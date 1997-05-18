Коротаев Виктор Вениаминович
Место рождения
Дата рождения08.01.1939
Дата смерти18.05.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939 по 1945
Липовица, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1997
Смерть
18.05.1997