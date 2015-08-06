Владимирова (Тетерина) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Тетерина) Валентина Александровна

Место рождения

Вильва, Россия

Дата рождения

04.01.1937

Дата смерти

06.08.2015

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1937

Отец: Тетерин Александр Васильевич

Мать: Тетерина (Стерлягова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Юрий Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Юрий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Юрий Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Юрий Иванович

Смерть
06.08.2015

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