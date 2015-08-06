Владимирова (Тетерина) Валентина Александровна
Место рожденияВильва, Россия
Дата рождения04.01.1937
Дата смерти06.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1960
Рождение ребёнка
14.08.1961
Рождение ребёнка
23.04.1965
Смерть
06.08.2015