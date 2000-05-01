Габдеева (Хабибуллова) Малика Хабибулловна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти?.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Олейник Раиса Сагитовна
Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович
Рождение ребёнка
20.01.1955
Дочь: Аксенова Мадина Сагитовна
Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович
Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
?.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович
Смерть
?.05.2000