Габдеева (Хабибуллова) Малика Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеева (Хабибуллова) Малика Хабибулловна

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Место рождения

Новобалаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.05.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1952 г.р.
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Новобалаково, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Олейник Раиса Сагитовна

Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
20.01.1955

Дочь: Аксенова Мадина Сагитовна

Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
?.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Сагит Галиахметович

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Смерть
?.05.2000
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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