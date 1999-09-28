Пилюгина мария гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1926
Дата смерти28.09.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1926
Отец: Шпилько гаврил
Мать: Шпилько ольга
Рождение ребёнка
05.05.1950
Дочь: Охрименко галина алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.04.1955
Сын: Пилюгин сергей алексеевич
Отец ребёнка: Пилюгин алексей панфилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилюгин игорь
Отец ребёнка: Пилюгин алексей панфилович
Смерть
28.09.1999