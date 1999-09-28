Пилюгина мария гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилюгина мария гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1926

Дата смерти

28.09.1999

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1926

Отец: Шпилько гаврил

Мать: Шпилько ольга

Рождение ребёнка
05.05.1950

Дочь: Охрименко галина алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.04.1955

Сын: Пилюгин сергей алексеевич

Отец ребёнка: Пилюгин алексей панфилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилюгин игорь

Отец ребёнка: Пилюгин алексей панфилович

Смерть
28.09.1999
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