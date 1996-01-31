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Ганыкин Павел Иванович

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Место рождения

Новоприборная слобода

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ганыкин Иван

Мать: Варвара Егоровна

Новоприборная слобода
Бракосочетание
23.10.1898

Жена: Ганьшина Параскева Тимофеевна

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ганьшина Параскева Тимофеевна

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
07.05.1904

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ганьшина Параскева Тимофеевна

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
05.02.1907

Дочь: Шуленина Анна

Мать ребёнка: Ганьшина Параскева Тимофеевна

Новики
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ганыкин Иван

Мать ребёнка: Ганьшина Параскева Тимофеевна

Новоприборная слобода
Смерть
Неизвестно
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