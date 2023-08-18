Волкова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нефедова (Волков) Анна
Отец ребёнка: Волков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Евгений
Отец ребёнка: Волков Виктор
Рождение ребёнка
Около 05.05.1955
Сын: Волков Владимир
Отец ребёнка: Волков Виктор
Смерть
Неизвестно