Волкова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова (Волков) Анна

Отец ребёнка: Волков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Евгений

Отец ребёнка: Волков Виктор

Рождение ребёнка
Около 05.05.1955

Сын: Волков Владимир

Отец ребёнка: Волков Виктор

Смерть
Неизвестно

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