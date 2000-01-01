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Киселёв Евгений Сергеевич
Киселёв Евгений Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1966
Пол
Мужской
Отец
Киселёв Сергей Николаевич
1966 г.р.
Мать
Киселёва (Тупицына) Светлана Михайловна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1966
Отец:
Киселёв Сергей Николаевич
Мать:
Киселёва Светлана Михайловна
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