Крупин Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупин Иван Федоров

Крупин Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Крупин Федор Никитин

Мать: Крупина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ятманова [крупина] Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1848

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна

Фонд № 230. Оп.8. Д. 182л23 воспр крестьяни Николай Данилов Маковкин и Никиты Петрова Кочешкова жена Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ятманов Павел Иванович

Мать ребёнка: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ятманов [крупин] Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close