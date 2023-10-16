Крупин Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Крупин Федор Никитин
Мать: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ятманова [крупина] Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1848
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна
Фонд № 230. Оп.8. Д. 182л23 воспр крестьяни Николай Данилов Маковкин и Никиты Петрова Кочешкова жена Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ятманов [крупин] Сергей Иванович
Мать ребёнка: Ятманова [крупина] Маргарита Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно