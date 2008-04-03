Рязанов Филипп Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1891
Дата смерти16.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1923
Дочь: Корзоватых Ираида Филипповна
Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Блинова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Рязанова Павла Филипповна
Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Рязанов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1937