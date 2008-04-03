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Рязанов Филипп Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1891

Дата смерти

16.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1923

Дочь: Корзоватых Ираида Филипповна

Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Рязанов Павел Филиппович

Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Блинова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Рязанова Павла Филипповна

Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Рязанов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Рязанова Афанасия Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Афанасия Дмитриевна

Смерть
16.12.1937
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