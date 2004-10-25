Шукшин Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1938
Дата смерти25.10.2004
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1938
Отец: Шукшин Егор Петрович
Мать: Шукшина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лагацкая (Шукшина) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Шукшина (Безбородова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шукшин Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Шукшина (Безбородова) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шукшина (Безбородова) Анна
Смерть
25.10.2004