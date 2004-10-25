Шукшин Николай Егорович 19.12.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШукшин Николай Егорович

Шукшин Николай Егорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1938

Дата смерти

25.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1938

Отец: Шукшин Егор Петрович

Мать: Шукшина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шукшина (Безбородова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лагацкая (Шукшина) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Шукшина (Безбородова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шукшин Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Шукшина (Безбородова) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шукшин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Шукшина (Безбородова) Анна

Смерть
25.10.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.