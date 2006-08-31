Богомолов Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения08.03.1950
Дата смерти31.08.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1950
Место жительства
По 1975
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
31.08.2006
Место жительства
По 2006