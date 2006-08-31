Богомолов Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Вячеслав Александрович

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Место рождения

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

08.03.1950

Дата смерти

31.08.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1950
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1975
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
31.08.2006
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 2006
Галич, город Галич, Костромская область
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