Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Фёдоров

Рождение ребёнка
1773

Сын: Александр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ситина) Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Рождение ребёнка
1787

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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