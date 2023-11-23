Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
1773
Сын: Александр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ситина) Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Рождение ребёнка
1787
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Фёдоров
Смерть
Неизвестно