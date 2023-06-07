Феодосия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Семен Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов Большой

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов Большой

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов Большой

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов Большой

Смерть
Неизвестно
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