Феодосия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Семен Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов Большой
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов Большой
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов Большой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно