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Бородулин Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Шуранкуль, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

20.03.1951

Дата смерти

18.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуранкуль, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
31.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бородулина Ольга Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
18.12.2017
Миасс, Миасский, Челябинская область
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