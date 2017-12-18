Бородулин Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.03.1951
Дата смерти18.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бородулина Ольга Ивановна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
18.12.2017
Миасс, Миасский, Челябинская область