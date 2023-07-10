Третьякова (Третьякова) Евдокия Стефановна
женский, родилась 1766
Дети
(Третьякова) Екатерина Илларионовна21.11.1791 г.р.
Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна27.08.1795 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Третьяков Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Третьяков Илларион Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1791
Дочь: (Третьякова) Екатерина Илларионовна
Отец ребёнка: Третьяков Илларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.08.1795
Дочь: Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна
Отец ребёнка: Третьяков Илларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Третьякова) Федосья Петровна
Отец ребёнка: Третьяков Илларион Тимофеевич