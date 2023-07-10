Третьякова (Третьякова) Евдокия Стефановна 1766 — найти родственников по фамилии на Familio

Третьякова (Третьякова) Евдокия Стефановна

Автор
НЛ
Лаухина Н.

женский, родилась 1766

Дети
(Третьякова) Екатерина Илларионовна21.11.1791 г.р.
Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна27.08.1795 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Третьяков Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Третьяков Илларион Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
21.11.1791

Дочь: (Третьякова) Екатерина Илларионовна

Отец ребёнка: Третьяков Илларион Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
27.08.1795

Дочь: Щеткина (Третьякова) Марфа Илларионовна

Отец ребёнка: Третьяков Илларион Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Третьякова) Федосья Петровна

Отец ребёнка: Третьяков Илларион Тимофеевич

Тверь, город Тверь, Тверская область

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