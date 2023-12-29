Корсаков Козма Иванов
Место рождения601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Корсаков Иван Гаврилов
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1878
Мать ребёнка: Корсакова Александра Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1881
Сын: Корсаков Иван Козмин
Мать ребёнка: Корсакова Александра Иванова
Рождение ребёнка
07.11.1883
Дочь: (Корсакова) Матрона Козмина
Мать ребёнка: Корсакова Александра Иванова
Рождение ребёнка
23.06.1888
Дочь: (Корсакова) Ефросинья Козмина
Мать ребёнка: Корсакова Александра Иванова