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Корсаков Козма Иванов

Место рождения

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Корсаков Иван Гаврилов

Мать: Корсакова Федосья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1878

Сын: Корсаков Козма Козмин

Мать ребёнка: Корсакова Александра Иванова

Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Корсаков Иван Козмин

Мать ребёнка: Корсакова Александра Иванова

Рождение ребёнка
07.11.1883

Дочь: (Корсакова) Матрона Козмина

Мать ребёнка: Корсакова Александра Иванова

Рождение ребёнка
23.06.1888

Дочь: (Корсакова) Ефросинья Козмина

Мать ребёнка: Корсакова Александра Иванова

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