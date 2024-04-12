Перов Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеров Петр Иванов

Перов Петр Иванов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

20.06.1872

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1852 г.р.

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1872

Отец: Перов Иван Петров

Мать: Перова Акулина Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного Богородицерождественской села Васильевског...
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перова Дарья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close