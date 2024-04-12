Перов Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения20.06.1872
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1872
Отец: Перов Иван Петров
Мать: Перова Акулина Иванова
ф.203, оп. 780, д.1543 (1872г.) | Метрическая книга данная из Можайского духовного правления ведомства оного Богородицерождественской села Васильевског...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перова Дарья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1917