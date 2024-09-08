Стяжкин Ефим Андреевич
Место рожденияШабанка нижняя
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: Горбунова (Стяжкина) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
14.11.1915
Дочь: Ермолаева (Стяжкина) Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна