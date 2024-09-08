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Стяжкин Ефим Андреевич

Место рождения

Шабанка нижняя

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стяжкин Андрей Савельевич

Мать: Стяжкина Евдокия Прокофьевна

Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: Горбунова (Стяжкина) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1915

Дочь: Ермолаева (Стяжкина) Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Стяжкин Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Стяжкина (Лоншакова) Евдокия Федоровна

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния

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