Федор Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Иоаннович

Федор Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иоанн Гаврилович

Мать: Просковья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриил Федоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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