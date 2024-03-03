Плехова (Ильина) Пелагея Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехова (Ильина) Пелагея Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плехов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плехов Николай Александрович

Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович

Бракосочетание
17.04.1923

Муж: Плехов Александр Степанович

Рождение ребёнка
15.02.1928

Дочь: Плехова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович

Семеновка, Каменский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.02.1932

Дочь: Плехова Нина Александровна

Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович

Рождение ребёнка
17.08.1935

Сын: Плехов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович

Смерть
1938

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