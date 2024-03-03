Плехова (Ильина) Пелагея Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плехов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плехов Николай Александрович
Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович
Бракосочетание
17.04.1923
Рождение ребёнка
15.02.1928
Дочь: Плехова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович
Семеновка, Каменский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
24.02.1932
Дочь: Плехова Нина Александровна
Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович
Рождение ребёнка
17.08.1935
Сын: Плехов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Плехов Александр Степанович
Смерть
1938