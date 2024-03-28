Рыбина Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбина Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Рыбин Юрий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нефедова (Рыбина) Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Рыбин Юрий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбин Юрий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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