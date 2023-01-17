Дедакова (Борисова) Матрёна Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедакова (Борисова) Матрёна Платоновна

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Место рождения

Мужицкое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.04.1905

Дата смерти

18.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905

Отец: Борисов Платон Калистратович

Мать: Борисова Лукерья Ивановна

Мужицкое, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
1905 .Село Пречистое. Пречистинский район.
Бракосочетание
1923

Муж: Дедаков Василий Пименович

Церковь Православие Пречистое Духовщинский муниципальный район,
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дедаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Дедаков Василий Пименович

Борки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Дедаков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Дедаков Василий Пименович

Борки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Настоящая дата, год рождения 1934,в послевоенных документах год 1930
Рождение ребёнка
12.03.1932

Дочь: Королёва Мария Васильевна

Отец ребёнка: Дедаков Василий Пименович

Борки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1940

Дочь: Ермолаева Пошкене Нина Васильевна

Отец ребёнка: Дедаков Василий Пименович

Борки, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Новые Борки, село Пречистое
Эмиграция
1943
Доржи, Лидский район, Гродненская область
Вместе с детьми перевезли на работу к хозяину.
Развод
1950

Муж: Дедаков Василий Пименович

Первомайск, Миколаївська область
Смерть
18.05.1988
Валмиера, Valmieras novads
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