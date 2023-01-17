Дедакова (Борисова) Матрёна Платоновна
Место рождения
Дата рождения05.04.1905
Дата смерти18.05.1988
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1905
1905 .Село Пречистое. Пречистинский район.
Бракосочетание
1923
Церковь Православие Пречистое Духовщинский муниципальный район,
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дедаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Дедаков Василий Пименович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Дедаков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Дедаков Василий Пименович
Настоящая дата, год рождения 1934,в послевоенных документах год 1930
Рождение ребёнка
12.03.1932
Дочь: Королёва Мария Васильевна
Отец ребёнка: Дедаков Василий Пименович
Рождение ребёнка
15.03.1940
Дочь: Ермолаева Пошкене Нина Васильевна
Отец ребёнка: Дедаков Василий Пименович
Новые Борки, село Пречистое
Эмиграция
1943
Доржи, Лидский район, Гродненская область
Вместе с детьми перевезли на работу к хозяину.
Развод
1950
Первомайск, Миколаївська область
Смерть
18.05.1988
Валмиера, Valmieras novads