Калниболоцкая (Потемко) Феврония Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалниболоцкая (Потемко) Феврония Евфимиева

Калниболоцкая (Потемко) Феврония Евфимиева

Место рождения

Шуляки, Черкаська область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Шуляки, Черкаська область
Бракосочетание
27.05.1902

Муж: Калниболоцкий Лукьян Артемьев (Артемов)

Шуляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.03.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калниболоцкий Лукьян Артемьев (Артемов)

Шуляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.06.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калниболоцкий Лукьян Артемьев (Артемов)

Шуляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.04.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калниболоцкий Лукьян Артемьев (Артемов)

Шуляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.12.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калниболоцкий Лукьян Артемьев (Артемов)

Шуляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Калниболоцкий Иван Лукьянович (Лукианович)

Отец ребёнка: Калниболоцкий Лукьян Артемьев (Артемов)

Шуляки, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.09.1917

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калниболоцкий Лукьян Артемьев (Артемов)

Смерть
Неизвестно
Кузнечное, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close