Калниболоцкая (Потемко) Феврония Евфимиева
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
27.05.1902
Рождение ребёнка
09.03.1903
Рождение ребёнка
06.06.1905
Рождение ребёнка
01.04.1908
Рождение ребёнка
01.12.1910
Рождение ребёнка
06.01.1915
Сын: Калниболоцкий Иван Лукьянович (Лукианович)
Отец ребёнка: Калниболоцкий Лукьян Артемьев (Артемов)
Рождение ребёнка
10.09.1917
Смерть
Неизвестно
Кузнечное, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область