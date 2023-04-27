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Murray of Tullibardine Andrew

Место рождения

Perth

Дата рождения

Около 1285

Дата смерти

07.10.1332

Пол

Мужской

Отец

Около 1255 г.р.

Мать

Около 1265 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Около 1298 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1285

Отец: Murray of Tullibardine William

Мать: of Strathearn (of Strathearn) Ada

Работа или профессия
Неизвестно
EXECUTED FOR TREASON
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Рождение ребёнка
Около 1298

Сын: Murray of Tullibardine William

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
12.02.1325

Жена: не указана

Смерть
07.10.1332
Похороны
После 07.10.1332

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