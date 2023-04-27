Murray of Tullibardine Andrew
Место рожденияPerth
Дата рожденияОколо 1285
Дата смерти07.10.1332
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1285
Работа или профессия
Неизвестно
EXECUTED FOR TREASON
Работа или профессия
Неизвестно
unknown
Рождение ребёнка
Около 1298
Сын: Murray of Tullibardine William
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
12.02.1325
Жена: не указана
Смерть
07.10.1332
Похороны
После 07.10.1332