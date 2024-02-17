Смирнова (Благовидова) Анна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Благовидова) Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Благовидов Стефан Матвеевич

Мать: Благовидова Анна Алексеевна

Бракосочетание
27.07.1847 ст.

Муж: не указан

Троицкое, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Смирнова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович

Рождение ребёнка
11.09.1853 ст.

Сын: Смирнов Александр Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1857 ст.

Сын: Смирнов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.10.1859 ст.

Дочь: Смирнова Пераскева Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1861 ст.

Сын: Смирнов Степан Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.08.1863 ст.

Сын: Смирнов Иван Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.09.1867 ст.

Дочь: Смирнова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович

Заборовка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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