Смирнова (Благовидова) Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
27.07.1847 ст.
Троицкое, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Смирнова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович
Рождение ребёнка
11.09.1853 ст.
Сын: Смирнов Александр Федорович
Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1857 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович
Рождение ребёнка
07.10.1859 ст.
Дочь: Смирнова Пераскева Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович
Рождение ребёнка
21.09.1861 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович
Рождение ребёнка
21.08.1863 ст.
Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1867 ст.
Дочь: Смирнова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Смирнов Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно