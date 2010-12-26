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Чистов Валентин Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1927

Дата смерти

26.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1927

Отец: Белянкин Фёдор Георгиевич

Мать: Чистова Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
17.01.1954

Дочь: Тимофеева Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Чистова Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
14.10.1957

Дочь: Карпухина Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Чистова Зоя Григорьевна

Рождение ребёнка
07.07.1962

Дочь: Ляпина Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Чистова Зоя Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.12.2010
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