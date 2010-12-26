Чистов Валентин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1927
Дата смерти26.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1927
Отец: Белянкин Фёдор Георгиевич
Мать: Чистова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
17.01.1954
Дочь: Тимофеева Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Чистова Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
14.10.1957
Дочь: Карпухина Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Чистова Зоя Григорьевна
Рождение ребёнка
07.07.1962
Дочь: Ляпина Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Чистова Зоя Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.12.2010