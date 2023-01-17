Одинцов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцов Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 1900 по 1904
Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1900

Жена: Одинцова Лариса Викторовна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.

Сын: Одинцов Александр Павлович

Мать ребёнка: Одинцова Лариса Викторовна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Одинцов Клавдий Павлович

Мать ребёнка: Одинцова Лариса Викторовна

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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