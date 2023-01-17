Одинцов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1900 по 1904
Псаломщик Покровской Пучковской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.
Сын: Одинцов Александр Павлович
Мать ребёнка: Одинцова Лариса Викторовна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Одинцова Лариса Викторовна
Смерть
Неизвестно