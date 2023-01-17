Мальцев Александр Феликисимович
Место рождения
Дата рождения26.03.1855
Дата смерти26.11.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880 по 1884
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1885 по 1886
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1886 по 1926
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Смерть
26.11.1926
г. Полтава, Полтавская обл., Украина