Мальцев Александр Феликисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Александр Феликисимович

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Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.03.1855

Дата смерти

26.11.1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1874 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1880 по 1884
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1885 по 1886
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1886 по 1926
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Смерть
26.11.1926
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
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