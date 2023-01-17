Зейлигер Дмитрий (Самуил) Николаевич
Место рожденияТирасполь, Молдавия
Дата рождения24.05.1864
Дата смерти25.06.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Тирасполь, Молдавия
Место жительства
С 1895 по 1914
Место жительства
По 1895
Одесса, Украина
Место жительства
С 1914 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1929
Место жительства
С 1929 по 1933
Донецк, Украина
Место жительства
С 1932 по 1936
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
25.06.1936
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область